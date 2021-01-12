Оспорить штраф за выезд из «Л-ДНР» через РФ в Украину: Жители Донецка делятся опытом

За проезд из «Л-ДНР» на подконтрольную украинским властям территорию через РФ украинцев штрафуют – от 1700 грн. В соцсетях люди делятся опытом оспаривания в судах таких штрафов, передают «Донецкие новости».

Дончанка Евгения подробно описала свою ситуацию – въезжала в Украину из РФ через таможенный пункт пропуска «Меловое» (Луганская обл.). Она порекомендовала в Реестре судебных решений найти похожие случаи – в частности, относительно проезда через «Меловое» пограничники передают постановления в Меловской районный суд..

«В "Справа №" введите номер моего дела 418/4313/20 (на первую строчку в результатах не обращайте внимания, там другое дело с похожим номером). Вас интересуют документы, относящиеся к суду в пгт Меловое», – написала Евгения.

Женщина отмечает, что штраф пограничники выписывают за то, что человек нарушил порядок въезда-выезда с неподконтрольной Украине территории – незаконно пересек границу Украины и РФ в неработающем пункте пропуска (на участке между «ДНР» и РФ). Оспорить такой штраф можно в судебном порядке.

Чтобы суд принял вашу сторону, Евгения советует доказать три факта:

у вас не было другого выхода, кроме как ехать через РФ;

если бы вы не поехали таким образом, вы были бы ущемлены в правах (не вклеили бы фото в 25-45, не подали бы на загранпаспорт, не получили бы диплом, не похоронили бы сестру и т.д.);

у пограничников нет документального подтверждения факта правонарушения – т.е. самого факта пересечения неподконтрольного Украине участка границы.

Относительно последнего пункта дончанка пояснила: «Вы возразите, мол, ну, я ж как-то оказался в РФ, хотя въехал на неподконтрольную часть через КПВВ. Ключевое слово "как-то", а для того, чтобы привлечь к ответственности, пограничники должны вам предъявить не "как-то", а "как именно", а сделать они этого не могут). Не забываем, что вы свидетельствовать против себя не обязаны».

По ее словам, при прохождении границы людей часто заставляют заполнить и подписать бумаги, в том числе отказ от правовой помощи. «Подписываем. В пустые поля вносим нейтральную информацию, берем на руки постанову и обязательно реквизиты для оплаты штрафа. Там правильное написание вашего ответчика и все данные о нем. Проезжаем [таможенный пункт пропуска] и готовим документы в суд», – рассказала женщина.

Понадобятся следующие документы:

личные документы. Нужно снять по две копии с паспорта, кода ИНН, постановления. Также нужно сделать копии «любых документов, которые считаете нужным приложить (например, вы ехали на похороны, отразите это в иске и приложите копию свидетельства или справки о смерти человека)»;

на каждой копии пишем от руки «з оригiналом звiрено», дата, ФИО, подпись. Нормы судопроизводства это требуют;

потребуется оригинал квитанции оплаты судебного сбора: можно сделать в «Приват-24» и распечатать в банкомате.

«За реквизитами идем сюда и по ссылке "Місцеві загальні суди" выбираем тот, на территории которого все случилось. У меня это Меловской суд Луганской области. Жмем на "Судовий збір" и получаем реквизиты. Обратите внимание, как надо заполнить "Назначение платежа": *;101; ваш идентификационный код; Судовий збір, за позовом ваши Ф.И.О., Міловський районний суд Луганської області. Звездочки и точки с запятой обязательны!», – сообщила дончанка.

И сам иск. «Тут все проще, чем кажется. Как заполнять шапку, вы видите в моем иске. Иск делим на 5 логичных частей: 1) что случилось, 2) кто, как и за что привлек вас к ответственности, 3) почему (на основе каких законов!) вы с этим не согласны, 4) что нужно сделать суду, 5) приложения. Важно: краткость – сестра таланта. Только факты, никаких эмоций. На суды этих районов свалилась колоссальная нагрузка, судьи тоже люди, они не виноваты в этом бедламе. Не просите лишнего и нереального (посадить, уволить инспектора), вы тем самым добавляете суду работы при поиске аргументов, почему они это сделать не могут. Ваша задача – отмена постановления!», – написала Евгения.

Также важно отразить в иске, что присутствовать на заседаниях истец не может. Сделать это можно и отдельным ходатайством в процессе рассмотрения дела.

«Проверяем комплект документов: по две копии ваших документов и постановления (заверенных вами!), два подписанных вами иска, один чек. Второй комплект суд сам вышлет ответчику. Отправляем заказным письмом. Почтовый адрес суда на страничке суда, где реквизиты. Далее сохраняем себе телефон суда и электронный адрес. На странице суда после получения судом дела вы по своей Ф.И.О. сможете найти дату заседания. Меловое рассылает все по электронке и SMS», – рассказала дончанка.

«Первое сообщение будет о том, что дело открыто и у него такой-то номер. По номеру можно и нужно искать на сайте судебных решений. Если там еще ничего нет, значит, еще не внесли. Занимает от 3 до 7 дней после заседания. Все, что суд присудил или рассмотрел, или перенес, вы будете узнавать там же. Звонить и ездить не нужно», – добавила она.

Когда решение вынесено, у ответчика будет месяц на подачу апелляции. Если она не подана, следует написать ходатайство с просьбой выслать почтой решение суда с отметками о вступлении в силу на почтовый адрес такой-то. «Забираем и храним. Вы теперь не нарушитель!», – резюмировала Евгения.

Также она развенчала некоторые мифы:

суды настроены против дончан-луганчан – «Это ложь! Я выигрывала суды против ПФУ, против ГПСУ, против других органов. Судья в админвопросах независим»;

меня не выпустят из Украины, если я не оплачу штраф – «Это ложь! У вас административное дело, вы не под следствием, не под судом и не под подпиской. Катайтесь на здоровье»;

надо оплатить штраф, а потом его вернуть через суд – «Это ложь! Ели вы оплатили штраф, то вы согласились с виной»;

суд может тянуться долго – «Это правда! Судьи болеют, ответчики не являются, ответчики отписки кидают. У меня тянулось полтора месяца (а суд с пенсионным тянулся почти год)» (Отметим, что рассмотрение подобных дел имеют свой срок – 3 месяца. Если в течение этого времени суд не вынес по вам решение, то вы – невиновны);

если я вернулся через РФ в «Л-ДНР» и опять поеду из «Л-ДНР» на подконтрольную территорию, то опять будет штраф – «Это ложь! Вы выезжаете через госграницу в РФ, вы для Украины находитесь в РФ. Главное, не забудьте заехать в Украину тоже через РФ».

В комментариях иные дончане пишут, что сталкивались с подобными ситуациями. И тоже дают советы. «Я, как адвокат, рекомендовала бы в момент оформления админдокументов в месте контроля возражать, не признавать свою вину. В этом случае не имеют право выносить постановление о привлечении к ответственности. Вместо постановления составляют протокол, который направляют в суд (таким образом, вам не придется платить судебный сбор и писать иск)», – делится Елена.

«Согласно ст. 288 КУоАП лицо, которое оспаривает постановление об административном нарушении, освобождается от уплаты судебного сбора», – пишет Любовь.

Однако в обсуждении люди советуют все же оплатить судебный сбор, чтобы избежать излишнего затягивания дела.

Также поднимается вопрос пенсионных выплат – когда их прекратили по причины не прибытия человека на подконтрольную территорию, невозможности пройти идентификацию и пр. На основании подготовленной дончанкой инструкции некоторые жители Донецка намерены обращаться в суд по вопросу прекращения выплат пенсий.

Кроме того, есть советы о том, что можно обращаться на «горячие линии» и бесплатно получить адвокатские услуги – через различные организации: «Донбасс SOS» (тел. 0 800 309 110), «Право на защиту» («Право на захист»), Норвежский совет по делам беженцев (NRC) и др. Позвонить им можно в том числе с пункта пропуска на российско-украинской границе.

Как сообщалось ранее, при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700-5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Вице-премьер министр Алексей Резников в декабре заявил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос об отмене таких штрафов на период карантина.

Напомним, юрист «Донбасс SOS» Михаил Фоменко обозначил, как пограничники определяют, что человек посещал «Л-ДНР» и что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф. Правозащитник рассказал, в каких случаях при обжаловании протокола пограничников суд становится на сторону граждан.

Кроме того Фоменко сообщил, что при въезде в Украину из «Л-ДНР» через Россию пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.