Коронавирус унес 6 жизней в Донецкой области, – Кириленко (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 159 больных. Об этом сегодня, 12 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Как отметил Кириленко, в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 6 жизней в Донецкой области: в Бахмутской, Часовоярской, Добропольской, Кураховской, Волновахской и Мирненской громадах.

За понедельник, 11 января, лаборатории сообщили о 159 больных, среди которых два ребенка:

73 – в Мариупольской ОТГ;

23 – в Краматорской ОТГ;

17 – в Угледарской ОТГ;

14 – в Волновахской ОТГ;

6 – в Покровской ОТГ;

5 – в Лиманской ОТГ;

по 4 – в Бахмутской, Мангушской и Марьинской ОТГ;

по 2 – в Ольгинской, Кураховской и Добропольской ОТГ;

по 1 – в Мирноградской, Селидовской и Александровской ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 39 731 человека, из них:

выздоровели – 31 250 человек (78,7% от всех заболевших);

на лечении – 7 750 пациентов (19,5%);

летальных случаев – 731 (1,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 124 тыс. 430 человек (812 368 пациентов выздоровели, 20 019 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 12 162 случая (выздоровели – 8 787 пациентов, летальных случаев – 337).

В «ДНР» – 16 498 заболевших (выздоровели – 9 744 человека, скончались – 1 464 человека). В «ЛНР» зарегистрировано 195 летальных случаев.