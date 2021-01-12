Отхожее место для бомжей: В «ЛНР» рассказали, как вывозилось имущество украинских банков (Фото)

В «ЛНР» люди не могут воспользоваться элементарными банковскими услугами, передают «Донецкие новости».

О том, что разнообразные банковские услуги были доступны, пока территория была подконтрольна украинским властям, напоминают вывески украинских банков. Отделения банков, работавших в городе до начала военного конфликта, разграблены, в некоторых зданиях сейчас живут бездомные.

В одном из Телеграм-каналов, освещающих жизнь в «республиках», опубликованы фото банковских отделений в Алчевске. «Эта фотоподборка – очередная иллюстрация к "процветанию" в ЛНР. Жители республики не могут получать рядовые банковские услуги, переводить деньги с помощью международных систем переводов и так далее. В Алчевске – множество заброшенных банковских отделений», – отмечают в паблике.

В соцсети рассказывают, что из помещения «Проминвестбанка» (серое двухэтажное здание) все мало-мальски ценное, мебель, офисную технику, вынесли местные жители. «Из помещения "Индустриалбанк", "Финансы и кредит" имущество банков украдено неизвестными. Мародеры даже не пощадили монитор банкомата. Бывшее помещение "Мистобанк" в центре никому не интересно – новые арендаторы так и не нашлись, красивые двери загажены голубями. Из помещения "ПриватБанка" вывезли все еще в 2014 году. Очевидцы сообщают, что вывозили на фуре неизвестные граждане в камуфляже. Помещение также пустует», – пишут в Телеграм-канале.

«Финансовое учреждение "Траст" также не раз было ограблено, потом в здании был пожар. Филиал французского банка "Креди Агриколь" превратился в отхожее место для бомжей», – добавляют в соцсети.