Всего – 195: В «ЛНР» медики зафиксировали 1 летальный случай от COVID-19

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 1 летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба «минздрава республики».

«Зарегистрирован 1 летальный случай», – говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали в «ЛНР» 195 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Иные статистические данные по заболеваемости коронавирусом в «республике» не публикуют.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 124 тыс. 430 человек (812 368 пациентов выздоровели, 20 019 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 731 случай (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 731), Луганской области – 12 162 случая (выздоровели – 8 787 пациентов, летальных случаев – 337).

В «ДНР» – 16 498 заболевших (выздоровели – 9 744 человека, скончались – 1 464 человека).