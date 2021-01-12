Сводка из зоны ООС за 11 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов со стороны противника погиб один украинский военнослужащий. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Пески НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в пригороде Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия. У Водяного вблизи Донецка НВФ стреляли из снайперского оружия.

Вследствие обстрелов со стороны противника погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы НВФ украинские воины несколько раз открывали огонь.

Неподалеку Красногоровки украинские военные обнаружили пролет БПЛА противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Украинские военные сбили беспилотник.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного, что недалеко от Донецка, и Песок НВФ осуществили обстрел украинских позиций из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия. Неподалеку Песок стреляли также из автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за прошедшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 35 единиц. Под огонь попали село Спартак, поселки шахты "Трудовская" и Жабуньки на окраинах и в окрестностях Донецка, а также село Сосновское. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, были зафиксированы два взрыва в результате проведения инженерных работ на позициях украинских силовиков в районе города Авдеевки».

В «ДНР» также уверяют, что «силовики Киева сегодня утром обстреляли из минометов поселок Жабуньки рядом с бывшим донецким аэропортом. Обстрел был произведен в 07:10. Всего выпущено 5 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 11 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».