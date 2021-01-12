В «ДНР» за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19

В «ДНР» за последние сутки проведены 494 исследования, выявлен 201 случай заболевания коронавирусом и у 88 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

За сутки скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом.

По состоянию на 10:00 12 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 16 498, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5 290 пациентов (32,1% от всех заболевших);

выздоровели – 9 744 человека (59,1%);

летальных случаев – 1 464 (8,9%).

За сутки выявлены 122 случая пневмоний, что на 58 больше, чем за прошедшие сутки, госпитализированы 98 человек. Всего на лечении находятся 1 884 пациента с пневмониями, из них 692 – на кислородной поддержке (+27 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 124 тыс. 430 человек (812 368 пациентов выздоровели, 20 019 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 731 случай (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 731), Луганской области – 12 162 случая (выздоровели – 8 787 пациентов, летальных случаев – 337).

В «ЛНР» зарегистрировано 195 летальных случаев.