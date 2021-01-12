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В Украине за сутки добавилось 5 116 новых случаев COVID-19

12.01.21 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 5 116 человек. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. Об этом сегодня, 12 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 092 человека;
  • летальных случаев – 184;
  • выздоровел – 15 951 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 41 682 (в том числе методом ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).

За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, из них:

  • выздоровели – 812 368 человек (72,2% от общего количества заболевших);
  • находятся на лечении – 292 043 человека (26,0%);
  • летальных исходов – 20 019 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 805 824.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 898 случаев;
  • Винницкая область – 121 случай;
  • Волынская область – 99 случаев;
  • Днепропетровская область – 267 случаев;
  • Донецкая область – 160 случаев;
  • Житомирская область – 72 случая;
  • Закарпатская область – 134 случая;
  • Запорожская область – 463 случая;
  • Ивано-Франковская область – 66 случаев;
  • Киевская область – 284 случая;
  • Кировоградская область – 76 случаев;
  • Луганская область – 47 случаев;
  • Львовская область – 312 случаев;
  • Николаевская область – 52 случая;
  • Одесская область – 315 случаев;
  • Полтавская область – 520 случаев;
  • Ровенская область – 132 случая;
  • Сумская область – 152 случая;
  • Тернопольская область – 83 случая;
  • Харьковская область – 275 случаев;
  • Херсонская область – 73 случая;
  • Хмельницкая область – 18 случаев;
  • Черкасская область – 306 случаев;
  • Черновицкая область – 184 случая;
  • Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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