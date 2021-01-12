В Украине за сутки добавилось 5 116 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 5 116 человек. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. Об этом сегодня, 12 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 092 человека;

летальных случаев – 184;

выздоровел – 15 951 человек;

проведено тестирований за сутки – 41 682 (в том числе методом ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).

За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, из них:

выздоровели – 812 368 человек (72,2% от общего количества заболевших);

находятся на лечении – 292 043 человека (26,0%);

летальных исходов – 20 019 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 805 824.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 898 случаев;

Винницкая область – 121 случай;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 267 случаев;

Донецкая область – 160 случаев;

Житомирская область – 72 случая;

Закарпатская область – 134 случая;

Запорожская область – 463 случая;

Ивано-Франковская область – 66 случаев;

Киевская область – 284 случая;

Кировоградская область – 76 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 312 случаев;

Николаевская область – 52 случая;

Одесская область – 315 случаев;

Полтавская область – 520 случаев;

Ровенская область – 132 случая;

Сумская область – 152 случая;

Тернопольская область – 83 случая;

Харьковская область – 275 случаев;

Херсонская область – 73 случая;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 306 случаев;

Черновицкая область – 184 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.