В Украине за сутки добавилось 5 116 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 5 116 человек. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. Об этом сегодня, 12 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 092 человека;
- летальных случаев – 184;
- выздоровел – 15 951 человек;
- проведено тестирований за сутки – 41 682 (в том числе методом ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).
За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, из них:
- выздоровели – 812 368 человек (72,2% от общего количества заболевших);
- находятся на лечении – 292 043 человека (26,0%);
- летальных исходов – 20 019 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 805 824.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 898 случаев;
- Винницкая область – 121 случай;
- Волынская область – 99 случаев;
- Днепропетровская область – 267 случаев;
- Донецкая область – 160 случаев;
- Житомирская область – 72 случая;
- Закарпатская область – 134 случая;
- Запорожская область – 463 случая;
- Ивано-Франковская область – 66 случаев;
- Киевская область – 284 случая;
- Кировоградская область – 76 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 312 случаев;
- Николаевская область – 52 случая;
- Одесская область – 315 случаев;
- Полтавская область – 520 случаев;
- Ровенская область – 132 случая;
- Сумская область – 152 случая;
- Тернопольская область – 83 случая;
- Харьковская область – 275 случаев;
- Херсонская область – 73 случая;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черкасская область – 306 случаев;
- Черновицкая область – 184 случая;
- Черниговская область – 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.