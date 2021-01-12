В Минздраве рассказали о порядке прекращения самоизоляции после экспресс-тестирования на КПВВ

Постановлением Кабинета министров Украины от 5 января 2021 года приняты изменения в порядок прекращения самоизоляции лиц, которые прибывают из временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя на подконтрольные Украине территории. Об этом сегодня, 12 января, сообщил главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что сейчас постановлением про карантин предусмотрено, что используется электронный сервис «Вдома» единого веб-портала электронных услуг.

«Самоизоляции подлежат все лица, которые прибывают с временно оккупированных территорий, кроме детей до 12 лет, лиц, которые едут поступать на учебу или соискателей образования, а также работников официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине. Такой срок самоизоляции был определен и составляет 14 дней», – отметил Ляшко.

Самоизоляция после пересечения КПВВ прекращается в нескольких случаях:

Когда заканчиваются 14 дней, тогда в приложении «Вдома» отмечается определенная галочка, и самоизоляция прекращается в том случае, если отсутствуют симптомы коронавирусной болезни. Самоизоляцию можно прекратить после получения негативного результата ПЦР-теста на COVID-19. В соответствии с новыми изменениями, утвержденными Кабмином, самоизоляцию можно также прекратить после получения негативного экспресс-теста на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, который проведен после пересечения КПВВ.

Указанным постановлением Кабинет министров обязал Донецкую, Луганскую и Херсонскую облгосадминистрации создать пункты тестирования на пунктах пропуска.

«Услуги по экспресс-тесту на определение антигена будут бесплатными для граждан Украины. Централизованные закупки тестов прошли за средства государственного бюджета», – отметил Ляшко.

Он добавил, что 11 января Минздрав подписал приказ о распределении 1,8 млн тестов, которые уже начали развозить в областные департаменты здравоохранения, и в том числе в Донецкую, Луганскую и Херсонскую области.

«Каждый день результаты экспресс-тестирования, которые проводятся на КПВВ, будут передаваться в Центр общественного здоровья и оттуда попадать в приложение "Вдома", и автоматически будет прекращаться самоизоляция. Как известно, после прохождения пограничного контроля и установки приложения "Вдома" у каждого человека есть 24 часа для того, чтобы он доехал до места самоизоляции, которое указывается в приложении "Вдома"», – пояснил замминистра.

В случае, если есть вопросы относительно прибытия с временно неподконтрольных территорий, можно обращаться на «горячую линию»: 0 800 60 20 19, и там дополнительно получить консультации и узнать, где работают пункты тестирования.