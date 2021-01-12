Старинная икона из Луганска, которую подарили Лаврову, стоит 12,5 миллионов евро, – СМИ

300-летняя золотая икона из Луганска, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 млн евро. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на боснийский телеканал BN TV.

По данным телеканала, икона ранее хранилась в банке Banke Srpske, который обанкротился. Затем она была передана на хранение банку UKIO, имеющему литовских владельцев. Когда и как икона попала в боснийский банк, точно неизвестно.

Как рассказал источник, Додик хотел «вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной».

Сам акт вручения подарков Лаврову в Сараево, как утверждается, произошел вопреки всем протоколам. При этом один из советников Додика пригласил две съемочные группы на встречу с Лавровым, чтобы осветить событие. Позже именно из сообщений СМИ стало известно, что на 300-летней иконе стоит печать, подтверждающая ее принадлежность еще Советской Украине. Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была «найдена в Луганске».

Напомним, 300-летнюю икону главе МИД России Сергею Лаврову 14 декабря подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда глава МИД РФ находился там с визитом. На фото иконы, распространенном сербским агентством СРНА, видно восковую печать, которая свидетельствует, что памятка принадлежит Украине. Было установлено, что данная икона находилась во временно неподконтрольном украинской власти Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне старинную икону из Луганска. Посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

Позже посол Боснии в России Желько Самарджия заявил, что икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, возвращена дарителям.