В «ДНР» заявили, что в водоемах появился опасный вид рыбы-хищника

В «ДНР» в водоемах Шахтерска, Снежного и трех районов на юге и востоке замечен хищный чужеродный вид рыбы – солнечный окунь. Эта рыба считается опасной для местной ихтиофауны (совокупности рыб в водоеме, в определенной зоогеографической области). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В водоемах республики встречается нехарактерный для нашей фауны хищный инвазивный или чужеродный вид – солнечный окунь, вытесняющий аборигенные виды и грозящий привести к локальной экологической катастрофе. Он был зафиксирован в водоемах Тельмановского (после декоммунизации – Бойковского, – ред.), Амвросиевского и Старобешевского (после декоммунизации – Кальмиусского, – ред.) районов, а также Снежного и Шахтерска», – уверяют в «ДНР».

«Такой вид окуня на территории края появился 10 лет назад. Длина особи – от 15 до 30 см, промыслового значения не имеет. Первоначально ареалом его обитания были озера Северной Америки, в Европе появился в XIX веке. Эти хищники могут нанести существенный вред рыбному хозяйству: на ранних стадиях развития, поедая зоопланктон и личинок насекомых, они выступают пищевым конкурентом промысловых и аборигенных видов, взрослые солнечники поедают икру и молодь последних», – добавляют в «республике».

Также сообщается, что, согласно контрольным ловам, наиболее распространенными аборигенными видами стали окунь обыкновенный, карась серебряный, плотва, красноперка, судак обыкновенный, щука обыкновенная, уклея, верховка, ерш обыкновенный, лещ обыкновенный.

«Наиболее популярными видами для вселения являются карп, толстолобик (белый, пестрый и их гибрид), белый амур и серебряный карась… Толстолобик и белый амур – пелагофилы, то есть они откладывают икру в толщу воды, а не на дно, их естественное воспроизводство в гидрологической системе ДНР невозможно, поскольку на территории республики отсутствуют реки с продолжительными участками, на которых сохраняется быстрое течение, столь необходимое таким видам для размножения», – утверждают в «ДНР».