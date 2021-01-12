Коробка – произведение искусства: В «ДНР» обсуждают конфеты «Вечерний Донецк» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке продаются конфеты «Вечерний Донецк», передают «Донецкие новости».

На коробке изображена вечерняя набережная реки Кальмиус: на коробку перенесли картину донецкого художника Александра Болотова.

На странице кондитерской фабрики (которая работает на захваченных мощностях) «Донбасс Кондитер» сообщается, что это новинка. В коробке – ассорти из четырех видов шоколадных конфет. Это шоколадные конфеты со вкусом трюфеля и кусочками миндаля между слоями темного и молочного шоколада, с ромовой начинкой в темном шоколаде, цельным фундуком в молочном шоколаде, пралиновой начинкой в темном шоколаде и хрустящими криспи под слоем молочного шоколада.

Эти конфеты уже появились в магазинах, их покупают жители Донецка.

«Очень вкусные конфеты! Коробка – произведение искусства! (художник Болотов А.Б.)… С мягкой начинкой разного вкуса 3 и в одной внутри лесной орешек», – поделилась впечатлениями дончанка Юлия.

«Обалденно вкусные. Коробка, конечно, выше всяких похвал», – написала в соцсети Ангелина.

«Шикарная набережная, с ней многое связано. Разноцветные внутри оберточки для каждой мини-шоколадки с разным вкусом», – рассказала Анна.

Многие дончане отмечают, что покупали шоколадные конфеты только из-за коробки и не для себя, а в подарок. Также сообщается, что в супермаркетах такая коробка весом в 245 г стоила 318 руб. (125 грн по местному курсу на 12.01.2021).

Набережная Александра Болотова

Напомним, ранее кондитерская фабрика начала выпуск конфет «Кальмиус»: дизайн обертки изготовили с нарушением авторских прав.