С января в Украине поменялись правила назначения субсидий: Подробности

С 1 января 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно порядка назначения субсидий. В данное время субсидии получают более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений им за месяц составляет около 1633 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека. Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости – чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги», – говорится в сообщении.

В декабре 2020 года правительством было принято несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности:

предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо которые находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (до этого жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии);

при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учет превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади, – это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений;

расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО «Ощадбанк» и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

Еще одним решением правительства было упрощено оформление субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

«Также, еще с марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначения субсидии на следующие периоды без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидия в автоматическом режиме была переназначена более 2,7 млн домохозяйств», – отметили в Минсоцполитики.

Кроме этого, на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии:

лично к должностному лицу территориальной громады, ЦПАУ, а также органа социальной защиты населения в городах областного значения;

дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики;

заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Назначение жилищной субсидии и информирование заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях – если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти.