Разбирается полиция: В Славянске дочь пациентки избила двух семейных врачей

В Славянске (Донецкая обл.) произошел инцидент, в котором пострадали медики. Дочь пациентки избила двух семейных врачей. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим, передает «Карачун».

Инцидент произошел в минувшую пятницу в одной из амбулаторий Славянска.

«К семейному врачу обратилась женщина по поводу болей в спине. Семейный врач дал направление на консультацию к узкопрофильным специалистам, в том числе, к неврологу. Невролог провел осмотр и назначил КТ-обследование. За направлением на КТ пришла дочь пациентки. Не объяснив причины своего обращения, она нанесла телесные повреждения двум семейным врачам», – рассказала о подробностях инцидента Елена Джим.

Врачи обратились в полицию, ведется расследование.

Напомним, в ноябре 2020 года в Славянске местная жительница напала на медика бригады экстренной медицинской помощи. Таким образом она добивалась, чтобы взяли тест на коронавирус у ее ребенка.