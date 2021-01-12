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Приклеил под нижнее белье: Житель Донецка пытался провезти через границу с РФ таблетки (Видео)

12.01.21 13:04
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

В пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская обл.) пограничники обнаружили у жителя временно неподконтрольного украинской власти Донецка спрятанные таблетки. Мужчина приклеил их к телу под нижним бельем. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Мужчина 1985 года рождения ехал в Россию. Найти таблетки под бельем путешественника помог пограничный пес, натренированный на поиск наркотиков.

«После обнаружения 26 скрытых таблеток путешественник уверял, что это обезболивающее. Но не смог объяснить, почему прикрепил "обезболивающее" клейкой лентой к телу», – рассказали пограничники.

Таблетки, которые, скорее всего, содержат амфетамин, изъяли и направили на экспертизу. Компетентными органами решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 УК («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров»).

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