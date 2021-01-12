Козак прибыл в Берлин на встречу политсоветников стран Нормандского формата, – СМИ

Сегодня, 12 января, заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин (Германия) для участия во встрече политических советников стран Нормандского формата. Об этом сообщает российский «ТАСС» со ссылкой на информацию посольства России в ФРГ.

«Источник в российской делегации отметил, что предметом встречи представителей стран "Нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на востоке Украины», – отмечает издание.

Также сообщается, что в Кабмине Германии заявили, что «политсоветники "четверки" поддерживают тесный и постоянный контакт», но не стали сообщать о каких-либо подробностях.