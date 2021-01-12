«Даже не ад, там просто клоака»: Стрелков раскритиковал руководство «Л-ДНР»

«Л-ДНР» превращают в бесперспективное, отстойное место, а руководить «республиками» назначают людей с сомнительной репутацией. Об этом заявил россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), захвативший с вооруженной группой в 2014 году Славянск, с которого началась война на Донбассе.

«На Донбасс даже не ад принесли. Ад там творится только в узкой прифронтовой зоне непосредственно. Там не бесперспективность, там просто клоака. Вот во что превратили Донбасс. Почти», – сказал Стрелков.

По его словам, в «республиках» продолжают воевать «отдельные добровольцы из России, из местных», продолжает «что-то делаться».

«Энтузиасты какие-то бегают, что-то живое есть. Но в целом делается все, чтобы превратить это в полный отстойник, вонючую канаву, и чтоб в итоге подвести и сказать: "Вот посмотрите, это русский мир!"», – заявляет Стрелков.

При этом он сетует, что когда начинают об этом говорить, критиков упрекают: «Вы предатели, как вы смеете так говорить про Донбасс».

«Когда ставят руководить республикой патентованного жулика просто, подельники которого, его шеф сидели в России в тюрьме. Это Пушилина. Он ставит точно таких же, там полный интернет рассказов о его соратниках, кого он назначил. Там клеймо ставить некуда, до уголовных преследований за жульничество включительно. И все это подается как "назначенцы Москвы". А для местных подается, как будто их выбрали, но при этом остальных выкинули, кто хотел», – констатирует «республиканец».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube