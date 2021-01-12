Часть может забрать «администрация»: В «ДНР» обсуждают первую поставку вакцин от коронавируса

В «ДНР» ожидают первую партию российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» в конце января. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях, передают «Донецкие новости».

«Источники сообщили, что в первой поставке ожидается 20-25 тысяч доз. Это немного, но для "пробной версии" достаточно. Первыми будут прививать сотрудников областей здравоохранения, образования, юстиции, социальной политики и силовиков. Также часть доз может взять администрация главы», – пишет один из донецких Telegram-каналов.

По информации паблика, принудительной вакцинации «быть не должно».

«Обещают, что все на добровольной основе. Поэтому даже из этого числа вакцины могут остаться неиспользованные дозы – в таком случае могут предложить привиться всем желающим», – добавили в Telegram-канале.

В то же время в Горловке в соцсетях появилось сообщение, что в больницах формируют списки сотрудников на вакцинацию, но вакцина ожидается иная.

«Ожидается, что это будет однокомпонентная вакцина "ЭпиВакКорона", а не двухкомпонентный "Спутник V"», – уточняет один из горловских ресурсов в Twitter.

Местные жители восприняли новость достаточно скептично.

«Ну, никто и не сомневался, что администрация главы возьмет свою долю... Суть ГМО препарата не меняет... Сначала в декабре писали, потом в январе, теперь в конце января. Видать, торговля с Украиной еще не закончилась», – пишут дончане.

Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины Sputnik V поступит в «Л-ДНР» в январе 2021 года. Об этом сегодня, 31 декабря, синхронно заявили «глава ДНР» Денис Пушилин и «глава ЛНР» Леонид Пасечник.