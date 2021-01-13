Грустно это все: В Донецке полностью демонтировали колесо обозрения в парке Щербакова (Фото)

В «ДНР» в Донецке в парке Щербакова полностью разобрали колесо обозрения, передают «Донецкие новости».

Фото в своем Facebook опубликовал местный житель Александр:

Почти все металлические конструкции по состоянию на 11 января вывезли с территории парка.

«Власти ДНР» обещали установить новый аттракцион, однако не все дончане уверены, что эти обещания будут выполнены: