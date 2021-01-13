Грустно это все: В Донецке полностью демонтировали колесо обозрения в парке Щербакова (Фото)

В «ДНР» в Донецке в парке Щербакова полностью разобрали колесо обозрения, передают «Донецкие новости».
Фото в своем Facebook опубликовал местный житель Александр:
Почти все металлические конструкции по состоянию на 11 января вывезли с территории парка.
«Власти ДНР» обещали установить новый аттракцион, однако не все дончане уверены, что эти обещания будут выполнены:
- Юлия: «Ну то бишь через пару месяцев и поставят»;
- Натан: «Я не пессимист, но не верю, что этот аттракцион восстановят. Это действительно потеря потерь»;
- Александр: «Надо смотаться в Ямало-Ненецкий автономный округ и узнать, как там дела»;
- Олеся: «Да ладно вам. Потеря потерь. В Харькове – 55 метров и гораздо круче будет, в Одессе тоже около того, даже в Бердянске имеется 50-метровое... За остальные молчу. Здесь же, из 30 метров раздули – тема года 21. Уже представила, как будет проходить торжественная установка с участием первых лиц, торжественная сборка с участием первых лиц, торжественные покатушки. Знаете, что самое печальное во всем этом? Что мы считаем это чем-то особенным. И даже не верим, что такое возможно. Грустно это все».