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Грустно это все: В Донецке полностью демонтировали колесо обозрения в парке Щербакова (Фото)

13.01.21 11:26
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В «ДНР» в Донецке в парке Щербакова полностью разобрали колесо обозрения, передают «Донецкие новости».

Фото в своем Facebook опубликовал местный житель Александр:

Почти все металлические конструкции по состоянию на 11 января вывезли с территории парка.

«Власти ДНР» обещали установить новый аттракцион, однако не все дончане уверены, что эти обещания будут выполнены:

  • Юлия: «Ну то бишь через пару месяцев и поставят»;
  • Натан: «Я не пессимист, но не верю, что этот аттракцион восстановят. Это действительно потеря потерь»;
  • Александр: «Надо смотаться в Ямало-Ненецкий автономный округ и узнать, как там дела»;
  • Олеся: «Да ладно вам. Потеря потерь. В Харькове – 55 метров и гораздо круче будет, в Одессе тоже около того, даже в Бердянске имеется 50-метровое... За остальные молчу. Здесь же, из 30 метров раздули – тема года 21. Уже представила, как будет проходить торжественная установка с участием первых лиц, торжественная сборка с участием первых лиц, торжественные покатушки. Знаете, что самое печальное во всем этом? Что мы считаем это чем-то особенным. И даже не верим, что такое возможно. Грустно это все».

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