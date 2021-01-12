Мы одичали: Как в Донецке использовали отмену комендантского часа на 10 дней

В «ДНР» с 31 декабря по 10 января объявили выходными днями и отменили действие комендантского часа – в иные дни он начинается в 23:00 и заканчивается в 04:00 (по местному – московскому – времени). Однако возможностью впервые выйти на улицу в ночное время воспользовалась, в основном, молодежь. Большинство жителей за 6 лет уже так приучены к запрещающему режиму, что не решались выходить из дома. А обладатели украинских паспортов боялись, что их как в прошлом году, заберут в райотделы «полиции». Об этом жители Донецка рассказали местному медиа.

Комендантский час для жителей «ДНР» – сложная тема. Новость о том, что КЧ отменят на 10 суток стала для всех приятным сюрпризом. И даже если после 23:00 люди на улицу не выходили, сам факт отмены КЧ жителям «грел душу».

Анастасия Ф. отсутствием КЧ воспользовалась только 31 декабря, когда ходила на центральную площадь Ленина. «Мы одичали и не знаем уже жизни после 23:00 вне дома», – сказала Анастасия и высказала пожелание, чтобы во время отмены КЧ дольше работали заведения.

К Анастасии присоединилась и Мария Д. Ее возмущает тот факт, что если даже и вышел на ночную прогулку, то элементарно негде выпить кофе, поэтому, по ее мнению, весь смысл изменений теряется.

«Глава ДНР» Денис Пушилин на постоянные просьбы жителей об отмене КЧ реагирует одинаково – мол, без комчаса ухудшится криминогенная обстановка в «республике». Но с ним не согласна дончанка Анна С. Женщина не понимает, почему КЧ не отменяют в рабочие дни. «Отсутствием комчаса пользовались. Но до сих пор не можем понять, почему в период праздников (когда вероятность дебоширства больше) его отменяют, а когда все на работе и после работы спешат домой – его опять вводят», – говорит Анна.

Однако не выходили на улицу по ночам не только потому, что отвыкли. Многих ограничивал прошлогодний опыт – тогда тех, у кого не было «паспорта ДНР», забирали в райотделы. В канун 2021-го в «МВД ДНР» также предупредили о грядущих проверках, так что дончане знали, к чему готовиться.

Так, Ирина З. поделилась своими переживаниями, сказав, что ее «не покидало ощущение беспокойства, что полиция может остановить ночью и «предъявить за не такой паспорт», а затем отвезти «откатывать пальчики» в РОВД».

Также «домоседство» жителей было обусловлено желанием элементарно отдохнуть от тяжелого 2020 года. На вопрос о времяпровождении в новогодние дни, один из дончан ответил коротко: «Пил и спал».

Новогодние и рождественские праздники жителям Донецка кроме иных проблем (в частности, отсутствие электричества, воды и отопления) подпортили повышенные цены на продукты.

Карина Г., например, расстроена, что в этом году даже на праздник не смогла позволить себе один из главных элементов новогоднего стола – красную икру. По словам девушки, стоимость деликатеса в Донецке выше, чем в Москве.

Викторию С. тоже огорчил финансовый вопрос, ведь на салаты «пришлось пахать и пахать». Ольга М. призналась, что в ее семье деньги закончились еще 30 декабря – на этапе покупок подарков, и очень выручили родители, которые все же смогли накрыть на стол и поделиться с детьми вкусностями.

Напомним, жительница Донецка в праздничные дни проехала по центру Донецка после 23:30. На улицах действительно – ни машин, ни людей, несмотря на отмену комендантского часа.