В «ДНР» запустили автобусный маршрут в РФ. Автобусное сообщение соединяет Донецк и российский Таганрог. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Министерством транспорта ДНР с 11 января запущен международный автобусный маршрут общего пользования "г. Донецк (автовокзал «Южный») – г. Таганрог (автовокзал)"», – уверяют в «ДНР».

Уточняется, что рейсы осуществляются ежедневно, автобусы следуют через Старобешево, Тельманово (после декоммунизации – Бойковское) и Новоазовск. Отправление из Донецка в 7:00 по местному времени, обратно из Таганрога – в 17:00.

Напомним, Россия входит в список стран «красной» зоны по уровню распространения COVID-19.