Президент Зеленский высказал соболезнования семье и побратимам погибшего на Донбассе солдата

Президент Украины Владимир Зеленский высказал соболезнования по поводу гибели на Донбассе старшего солдата Олега Андриенко. Об этом он заявил сегодня, 12 января, после подписания двусторонних соглашений с президентом Республики Молдова Майей Санду, передают «Донецкие новости».

Глава украинского государства отметил, что ознакомил госпожу Санду с актуальной ситуацией в стране, на Донбассе и шагами, которые осуществляются для мирного урегулирования конфликта. По его словам, это очень непростой и длительный процесс.

«Вчера, к величайшему сожалению, мы понесли одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем его родным, близким и боевым побратимам», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 11 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донетчине погиб военнослужащий ВСУ. По данным штаба Операции Объединенных сил, вблизи поселка Пески противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.