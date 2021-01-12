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Президент Зеленский высказал соболезнования семье и побратимам погибшего на Донбассе солдата

12.01.21 14:48
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский высказал соболезнования по поводу гибели на Донбассе старшего солдата Олега Андриенко. Об этом он заявил сегодня, 12 января, после подписания двусторонних соглашений с президентом Республики Молдова Майей Санду, передают «Донецкие новости».

Глава украинского государства отметил, что ознакомил госпожу Санду с актуальной ситуацией в стране, на Донбассе и шагами, которые осуществляются для мирного урегулирования конфликта. По его словам, это очень непростой и длительный процесс.

«Вчера, к величайшему сожалению, мы понесли одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем его родным, близким и боевым побратимам», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 11 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донетчине погиб военнослужащий ВСУ. По данным штаба Операции Объединенных сил, вблизи поселка Пески противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

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