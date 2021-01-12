Вышивание было хобби: Как переселенка из Донецка создала бизнес (Фото)

Переселенка из Донецка Светлана Завальная живет в Краматорске. Свое хобби она превратила в бизнес. Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

20 лет Светлана возглавляла творческое объединение в Донецке. В его состав входил танцевальный коллектив, швейная мастерская и общественная организация. Вышивание долгое время была ее хобби. Для выступлений помогала вышивать костюмы детям, делала маленькие сувениры для родных и друзей.

Из-за начала военного конфликта на Востоке Украины в 2014 году дончанка переехала в Краматорск. На новом месте долго не могла найти работу. Мысли о том, чтобы начать собственное дело, несколько лет не оставляли женщину.

При содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» зимой 2020 года Светлана приняла участие в программе по обучению женщин предпринимательству. Обучение состояло из десяти модулей и продолжалось несколько месяцев.

«Я давно мечтала о собственном деле. Услышала об этой программе по обучению бизнесу и записалась. Мне кажется, что паззл сложился. Я давно шла к этому, мечтала, но сейчас начала делать», – говорит Светлана.

На тренингах по бизнесу Светлана узнала о брендировании, научилась позиционировать свои товары в социальных сетях, продавать онлайн. Также научилась писать бизнес-план, узнала, как подать заявку на грант.

Купить профессиональную вышивальную машину она хотела еще в Донецке. Пользовалась маленькой бытовой машиной, которую привезла оттуда.

Обучение предпринимательству подтолкнуло действовать активнее. Светлана зарегистрировалась как предпринимательница и создала мастерскую компьютерной вышивки «Добрый подарочек».

Впоследствии подала заявку на грант – на давно желанную профессиональную вышивальную машину. Пока ждала результатов, создавала новые изделия с вышивкой. Это маски на заказ, экосумки, брендированные футболки, сумочки с логотипами предпринимателей, полотенца, подушки, другие изделия по заказу клиентов.

В декабре 2020 года по гранту от Программы развития ООН Светлана получила оборудование. Сейчас в ее мастерской – новая профессиональная вышивальная машина. Она позволяет делать тамбурный шов, напоминающий цепочку – для отделки театральных костюмов, также есть возможность вышивать шнуром и пайетками.

«О такой машине я давно мечтала. Благодаря ей смогу вышивать для танцевальных и других творческих коллективов Донецкой области. Сейчас каждый коллектив хочет иметь авторские костюмы, с логотипами, вышивкой, которые будут отличать его от других. Брендированная одежда нужна также работникам различных сфер. Надеюсь, впереди у меня много интересной творческой работы. Наконец мое хобби стало бизнесом», – делится Светлана.

В январе этого года предпринимательница начала новое обучение. По гранту от Датского совета по делам беженцев Светлана проходит онлайн-курс для работы на новой машине, выполняет задачи и учится вышивать на новой технике.

В эти праздничные дни мастерица вышивает свитера для танцевального коллектива из Краматорска и расширяет круг партнеров. Если большой заказ, привлекает к работе знакомых вышивальщиц.

У предпринимательницы много планов и идей. Она мечтает украсить вышивкой костюмы своего танцевального коллектива, когда вернется в украинский Донецк.