«Нашла возле перехода»: В Донецке женщина носила с собой гранату

В «ДНР» в Калининском районе Донецка у 44-летней женщины изъяли гранату. Боеприпас местная жительница носила с собой. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как сообщается, «участковые полиции» Калининского района остановили женщину с целью проверки документов, которые у нее отсутствовали. Дончанку доставили в районный «отдел полиции» для установления личности, а в ходе досмотра у нее нашли гранату «Ф-1» и запал к ней.

«По словам злоумышленницы, боеприпас она "нашла в районе железнодорожного перехода в Калининском районе Донецка и носила с собой, не зная, что с ней делать"», – уверяют в «МВД ДНР».

В «ведомстве» утверждают, что по данному факту возбуждено «уголовное дело», и женщине грозит лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. (31 373 грн по местному курсу валют на 12.11.2021).