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На Луганщине зафиксированы три смерти от коронавируса

12.01.21 15:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 47 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: 74-летняя женщина из города Лисичанск, 66-летний мужчина из Северодонецка и 71-летний мужчина из Старобельского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 10 человек;
  • Рубежное – 2;
  • Северодонецк – 15;
  • Кременской район – 2;
  • Новоайдарский – 2;
  • Попаснянский – 5;
  • Старобельский – 11.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 162 человек, из них:

  • выздоровели – 8 787 человек (72,2% от всех заболевших);
  • лечатся – 3 038 пациентов, 429 – стационарно, 2 609 – амбулаторно (25,0%);
  • умерли – 337 (2,8%) человек.

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 463 ребенка в возрасте до 17 лет, выздоровели – 365 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,7%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 124 тыс. 430 человек (812 368 пациентов выздоровели, 20 019 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 731 случай (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 731).

В «ДНР» – 16 498 заболевших (выздоровели – 9 744 человека, скончались – 1 464 человека). В «ЛНР» зарегистрировано 195 летальных случаев.

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