На Луганщине зафиксированы три смерти от коронавируса

На Луганщине лабораторно подтверждены 47 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: 74-летняя женщина из города Лисичанск, 66-летний мужчина из Северодонецка и 71-летний мужчина из Старобельского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 10 человек;
- Рубежное – 2;
- Северодонецк – 15;
- Кременской район – 2;
- Новоайдарский – 2;
- Попаснянский – 5;
- Старобельский – 11.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 162 человек, из них:
- выздоровели – 8 787 человек (72,2% от всех заболевших);
- лечатся – 3 038 пациентов, 429 – стационарно, 2 609 – амбулаторно (25,0%);
- умерли – 337 (2,8%) человек.
За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 463 ребенка в возрасте до 17 лет, выздоровели – 365 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,7%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 124 тыс. 430 человек (812 368 пациентов выздоровели, 20 019 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 731 случай (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 731).
В «ДНР» – 16 498 заболевших (выздоровели – 9 744 человека, скончались – 1 464 человека). В «ЛНР» зарегистрировано 195 летальных случаев.