Для ВПЛ и жителей Донбасса: Юристы NRC предлагают бесплатную правовую помощь онлайн (Контакты)

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) предлагает переселенцам и жителям Донбасса бесплатные правовые услуги в онлайн-режиме. Юристы предоставляют правовые консультации, услуги по составлению судебных исков, а также других правовых документов. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба организации.

«Мы запускаем новый сервис предоставления правовых услуг с помощью Zoom, Skype, Viber, где вы сможете лично общаться с нашими специалистами, которые проконсультируют по соответствующему вопросу или составят иск в суд для защиты ваших прав. Предложенный сервис позволяет сохранить "персональный" уровень общения между вами и юристом, делает возможным мгновенный обмен документами, позволяет обращаться за определенными государственными услугами дистанционно, одновременно устраняя риски заболевания и сохраняя ваше время», – отметили в NRC.

Правозащитники предлагают:

получить консультацию или правовую помощь (составление правовых документов, исков и т.д.) в выбранное и согласованное время, путем личного общения с помощью выбранной онлайн-платформы непосредственно с юристом, который будет вести ваше дело;

осуществить запрос на обратный звонок для получения консультации или правовой помощи по вашему вопросу.

Для создания запроса на получение консультации или правовой помощи нкжно заполнить форму, которая представлена по ссылке. «Вы указываете удобное для онлайн-встречи время. Если такое время будет занято, мы предложим другой вариант, учитывая ваши пожелания. В определенное время наш специалист свяжется с вами, используя выбранную платформу, и предоставит необходимую помощь», – пояснили в NRC.

Также с помощью этой формы можно заказать обратный звонок от юристов, которые помогут решить юридическую проблему.

«Обращаем внимание, что все наши услуги предоставляются бесплатно, а информация, полученная от вас, защищается в соответствии с законодательством Украины», – подчеркнули в NRC.

Юристы работают с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:30, кроме праздничных и выходных дней.

Основные вопросы, по которым NRC предоставляем консультации и правовую помощь:

порядок пересечения линии соприкосновения для прохода на и с неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей;

получение свидетельства о рождении в случае, если ребенок родился в «Л-ДНР»;

получение свидетельства о смерти, если человек умер в «Л-ДНР»;

получение/замена паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;

восстановление пенсионных выплат;

оформление наследства;

получение недополученной пенсии умершего;

получение компенсации за разрушенное в результате вооруженного конфликта на востоке Украины жилье;

назначение жилищных субсидий;

трудовые вопросы;

другие правовые вопросы, связанные с конфликтом и внутренним перемещением.

Контакты NRC для дополнительной информации: