«Отжатое» – вернуть: Что предусматривает законопроект о переходном периоде на Донбассе в части права собственности

После деоккупации временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей нарушенное право собственности в переходный период подлежит восстановлению в предусмотренном законом порядке. Об этом говорится в законопроекте «О государственной политике переходного периода», передают «Донецкие новости».

«Объекты права частной, государственной и коммунальной собственности, которые расположены (находятся) на временно оккупированных территориях, остаются в собственности лиц, имеющих такие объекты в собственности (пользовании) на начало временной оккупации, кроме случаев, предусмотренных настоящим законом», – говорится в документе.

При этом отмечается, что указанная норма не распространяется на случаи, когда «право собственности изменяется вследствие сделок, конвалидация* которых осуществлена в соответствии с положениями настоящего закона».

Документом предусмотрено, что «объекты права государственной и коммунальной собственности, находящиеся в собственности (пользовании) оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, в том числе Черноморского флота Российской Федерации», возвращаются владельцам, а при отсутствии владельца или «если владельцем являются оккупационные силы или оккупационные службы Российской Федерации, в том числе Черноморский флот Российской Федерации», – переходят в собственность государства Украина.

Кроме того, в законопроекте сказано, что «в течение временной оккупации запрещается осуществление любых сделок с объектами собственности (...), если их стороной являются оккупационные силы или оккупационные службы Российской Федерации, или юридическое лицо, находящееся в собственности или под контролем Российской Федерации». Любые сделки, совершенные вопреки требованиям данной статьи, являются ничтожными, даже если они заключены до принятия этого закона, но после начала временной оккупации.

В законопроекте установлены ключевые даты.

Началом переходного периода (началом конфликтного периода) является 14 апреля 2014 года – день вступления в силу указа президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины"» от 14 апреля 2014 г. №405/2014.

Отмечается, что антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей продолжалась с 14 апреля 2014 года и была завершена (приостановлена) 30 апреля 2018 года.

«Конфликтный период считается завершенным в пределах населенного пункта, района с даты окончания временной оккупации (даты деоккупации)», – сказано в законопроекте.

*Примечание. Конвалидация – пересмотр и подтверждение сделок в судебном порядке.