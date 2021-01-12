До 100 тысяч долл.: DRC-DDG предлагает 5 грантов для переселенцев и жителей Донбасса

Датский совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) в 2021 году продолжает серию грантов, направленных на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине. В целом программа включает 8 направлений, из них 5 действующих – непосредственно для переселенцев и жителей Донбасса (остальные касаются органов власти и учреждений), передают «Донецкие новости».

Например, в 2020 году в рамках проекта:

140 человек получили гранты на развитие микробизнеса;

119 человек получили гранты на обучение;

поддержано 5 проектов по развитию рыночной системы (отрасли: молочарство, овцеводство, сельскохозяйственные услуги);

поддержано 11 малых и средних предприятий;

помощь получили также 4 центра занятости в Донецкой области.

В этом году предоставление грантов продолжается.

География проекта:

подконтрольная Украине территория Луганской области (включая Попаснянский, Новоайдарский, Станично-Луганский, Беловодский, Старобельский, Кременской, Сватовский, Меловской, Марковский, Новопсковский, Белокуракинский, Троицкий районы; города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк);

подконтрольная Украине территория Донецкой области (включая Лиманский, Славянский, Бахмутский, Александровский, Константиновский, Добропольский, Покровский, Ясиноватский, Марьинский, Великоновоселковский, Волновахский, Никольский, Мангушский районы; города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Торецк, Мирноград, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Славянск).

Сейчас в рамках проекта переселенцы и жители подконтрольной Украине части Донбасса могут воспользоваться 5-ю программами.

1. Программа предоставления финансовой помощи для сохранения существующих рабочих мест через поддержку бизнеса в условиях карантина.

Суть программы: сохранение существующих рабочих мест для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине. В рамках этого компонента будет оказана финансовая помощь, в зависимости от количества рабочих мест, которые планируется сохранить, а также от индивидуальных потребностей бизнеса.

Участники программы: субъекты микро-, малого и среднего бизнеса подконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

Программа предусматривает предоставление финансовой помощи в размере до 5000 долл. США в зависимости от количества рабочих мест, которые планируется сохранить, а также от индивидуальных потребностей бизнеса,

Получить дополнительную информацию и подать заявку можно по ссылке.

2. Программа получения и / или улучшения профессиональных навыков в условиях карантина.

Суть программы: поддержка ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления индивидуальных грантов на получение новых и / или улучшение существующих навыков, которые позволят работать / предоставлять услуги дистанционно благодаря выбранному обучению / курса / тренинга.

Участники программы: ВПЛ, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.

Программа предусматривает предоставление индивидуальных грантов в размере до 350 долл. США для прохождения курсов профессионального образования.

Получить дополнительную информацию и подать заявку можно по ссылке.

3. Программа улучшения профессиональных навыков в условиях карантина.

Суть программы: поддержка ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления индивидуальных грантов на получение новых и улучшение существующих навыков через прохождение курсов профессионального образования.

Участники программы: ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, которые зарегистрированы и проживают на территории Донецкой и Луганской областей, а также жители Донецкой и Луганской областей, пострадавших от конфликта в Украине.

Программа предусматривает предоставление индивидуальных грантов в размере до 350 долл. США для прохождения курсов профессионального образования.

Получить дополнительную информацию и подать заявку можно по ссылке.

4. Программа бизнес-партнерства в проектах экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Суть программы: улучшение условий жизни местного уязвимого населения, путем увеличения их доходов, что может быть реализовано через соинвестирование в местную экономику в сотрудничестве с партнерами, в том числе из бизнес-сектора.

Такими партнерами могут быть:

частные предприятия любых форм регистрации;

объединения производителей сельскохозяйственной продукции;

коммунальные предприятия местных органов власти и др.

Партнерство будет осуществляться по принципу софинансирования: грантовая поддержка от DRC-DDG – до 100 тыс. долл. США и обязательный вклад партнера до 50% общего бюджета проекта.

Получить дополнительную информацию и подать заявку можно по ссылке.

5. Программа предоставления денежной помощи для преодоления экономических последствий карантина.

Суть программы: финансовая помощь населению Донецкой и Луганской областей, которые потеряли основной источник дохода в результате введения карантина в стране. Денежная финансовая помощь предоставляется на основные жизненные потребности семей.

Участники программы: ВПЛ, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

Программа предусматривает предоставление единовременной денежной помощи, сумма определяется индивидуально для каждой семьи.

Получить дополнительную информацию и подать заявку можно по ссылке.