Вода поступит завтра: На водоводе «Горловка – Торецк» завершили ремонтные работы

Специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» сегодня, 12 января, завершили ремонтные работы на водоводе «Горловка-Торецк». Из-за ряда порывов на нем с 4 января более недели без водоснабжения оставались города Торецк и Железное, а также пгт Северное, Пивденное (Южное) и Щербиновка. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Работы были завершены в 13:15. После этого начато заполнение системы водовода под небольшим давлением с целью недопущения новых порывов.

«По состоянию на сейчас водопровод уже запущен. Полноценная работа системы должна возобновиться завтра в 8:00 утра», – отметил глава области.

Он напомнил, что после аварии 4 января приступить к ремонтным работам в «серой» зоне удалось только 8 января, когда «ДНР» предоставила письменные гарантии соблюдения «режима тишины». «Впрочем, эти гарантии оккупанты неоднократно нарушали, в том числе применив гранатомет. Поэтому ремонт длился дольше, чем планировалось», – добавил Кириленко.

Кроме того работники «Воды Донбасса» могли работать только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины. Контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня был осуществлен представителями украинской стороны СЦКК (Совместный центр по контролю и координации прекращения огня).

Как сообщалась ранее, с довоенного времени и на сегодняшний день водоснабжение города Торецка запитано от фильтровальной станции в Горловке, которая сейчас находится под контролем «ДНР». Водовод к Торецку проходит через линию разграничения, подвергается обстрелам, из-за чего жители города и ближайших поселков часто оказываются без центральной подачи воды. В 2020 году было 9 масштабных аварий, с 4 по 12 января 2021 года без воды находились жители города и еще 4 населенных пунктов.

В этой связи власти Донетчины рассматривают вариант строительства нового водовода для Торецка, который обеспечил бы водоснабжение города с подконтрольной Украине территории.