Таких по Украине – единицы: В Славянске показали современный диагностический центр (Видео)

Уже третий месяц в Славянске работает современный Донецкий областной диагностический центр.

Как отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, учреждений такого уровня немного по всей Украине, «наш областной диагностический центр сильно отличается от других подобных заведений в регионе и стране».

Данный центр обслуживает не только жителей Донетчины, но и подконтрольной украинской власти части Луганской области и прилегающих районов Харьковской областей. «Услуги здесь предоставляются качественно и быстро. Центр приспособлен к работе в условиях пандемии и карантина: нет нужды сидеть в длинных очередях, подвергаясь риску заболеть, – записаться на прием можно через интернет», – заверил глава ДонОГА.

Новейшее оборудование здесь позволяет врачам очень точно диагностировать болезни еще на ранних стадиях.

В учреждении ежедневно могут обслуживаться до 500 пациентов. «Чтобы попасть на прием к нашим узким специалистам, необходимо взять электронное направление у семейного врача», – пояснил медицинский директор Донецкого областного диагностического центра Михаил Миронюк.

Напомним, диагностический центр в Славянске после масштабной реконструкции открыли 23 октября 2020 года. Общая стоимость строительства и закупки оборудования составила более 330 млн грн, которые профинансированы из областного бюджета.

В состав центра входят: