Дороже, чем в Ростове: Блогер рассказал о здравоохранении в «ЛНР»

Система здравоохранения «ЛНР» находится в катастрофическом состоянии, статистика по коронавирусу не соответствует действительности, в аптеках не хватает медикаментов. Об этом в интервью российскому изданию рассказал автор «республиканского» Телеграм-канала «Тайны Луганской республики», не называя своего имени.

«Есть такое крылатое выражение: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Официальная статистика по коронавирусу в ЛНР к реальности имеет достаточно отдаленное отношение, по той простой причине, что тесты делаются либо тяжелым больным пневмонией (и то не всем), либо высокопоставленным чиновникам. Во всех остальных случаях исследования на коронавирус не проводятся», – говорит блогер.

Он добавляет: учитывая, что большинство людей переносят COVID-19 в легкой форме, как обычное ОРВИ, и даже не обращаются в больницу – рассчитывать на то, что статистика в «ЛНР» даже приближенно будет отображать реальные цифры, не приходится.

Что касается системы здравоохранения «ЛНР» в целом, то она находится в катастрофическом состоянии. «Ведомством управляют некомпетентные люди, которые принимают неверные решения. Так, не были отрегулированы потоки больных – в 4-й и 7-й больницах Луганска, которые министр Наталья Пащенко определила для приема больных тяжелыми пневмониями, кислородное оборудование находилось в аварийном состоянии и в итоге вышло из строя. Минздрав обязан был предварительно проверить кислородные мощности этих больниц и проверить наличие дыхательной аппаратуры. Этого не было сделано. В результате, когда в сентябре-октябре ЛНР захлестнул вал внебольничных пневмоний – а только в Луганске в день умирали 43 – 60 человек в сутки – больницы, предназначенные для лечения таких пациентов, не справлялись с такой нагрузкой. Люди умирали по вине руководства минздрава ЛНР», – описал ситуацию луганчанин.

При этом, по его мнению, сейчас ситуация с пневмониями в значительной степени выровнялась.

«Вопрос с обеспечением лекарств ЛНР – это отдельная тема для разговора. Дефицит лекарственных средств, возникший в ЛНР осенью, произошел из-за того, что директор "Лугмедфарм" Денис Москаленко с помощью мэра Стаханова Сергея Жевлакова продал часть лекарственных средств на украинскую сторону. Кроме того, часть лекарств, пришедших по гуманитарке, находится на складах аптек, принадлежащих Сергею Жевлакову. Противовирусные препараты продаются в республике по завышенным ценам – в Ростовской области цены на медикаменты гораздо ниже», – отметил блогер.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 124 тыс. 430 человек (812 368 пациентов выздоровели, 20 019 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 731 случай (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 731), Луганской области – 12 162 случая (выздоровели – 8 787 пациентов, летальных случаев – 337).

В «ДНР» – 16 498 заболевших (выздоровели – 9 744 человека, летальных случаев – 1 464). В «ЛНР» зарегистрированы 2 243 случая коронавируса (выздоровели – 1 839 человек, скончались – 195 человек).