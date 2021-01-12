«В этой ***ой стране бизнесом заниматься невозможно»: Как в Бахмуте проходит локдаун (Фото)

С 8 января в Украине стартовал так называемый «карантин зимних каникул». Все магазины, кроме тех, что торгуют самым необходимым, должны быть закрытыми до 25 января. На первый взгляд, бизнес в Бахмуте придерживается правил, введенных Кабмином, тем не менее пытаются найти лазейки, чтобы обойти ограничения, передает «Вільне радіо».

На дверях многих магазинов – таблички «Закрыто» и объявления о временном прекращении работы. Не работают магазины одежды, мебели и стройматериалов, ювелирные салоны, магазины канцелярских принадлежностей.

А вот киоски с цветами почему-то продолжают работу.

Магазины сантехники также должны были закрыться, но руководство некоторых пошло на риск: «закрыто» на двери есть, но покупателей все равно пускают.

Согласно карантинными правилами, продуктовые магазины могут работать на период локдауна. В одном из сетевых супермаркетов, где есть и непродовольственные товары, на отделении с мелочами и игрушками висит предупреждение: продается только на условиях доставки.

Магазины связи тоже могут работать. Но во многих из них продают не только телефоны и сим-карты, но и другую технику. Кое-кто соблюдает требования и перекрывает «запрещенные» товары лентами, а кто-то спокойно торгует несмотря на ограничения.

В магазине бытовых товаров подобными лентами завесили почти все полки. Покупать здесь можно только бытовую химию.

В одном из магазинов, где продают средства гигиены и косметику, видим объявление: «Работаем только как склад и пункт адресной доставки заказов». Фактически же торговля идет в обычном режиме.

Центральный рынок встречает посетителей закрытыми ролетами. Но, зайдя вглубь, все констатируют: первое впечатление – ложное. Кроме продуктов, которыми разрешено торговать, здесь можно купить шапки всех цветов и фасонов, обувь, нижнее белье, защитные маски с вышивкой и без, игрушки и многое другое.

Но все равно большинство контейнеров на рынке закрыты. «Смотри, как пусто. Сегодня комиссия приходила, проверяла», – говорит по видеосвязи с подругой девушка-продавец продуктов.

В соответствии с требованиями правительства, кафе и рестораны могут работать навынос или доставлять еду домой. В Бахмуте этого правила придерживаются, и за столики посетителей не пускают.

А один из кафетериев воспользовался хитростью, которую уже опробовал во время «карантина выходного дня»: поскольку здесь продают выпечку, на двери повесили табличку «хлебобулочный магазин».

Один из местных магазинов одежды закрылся насовсем. «В этой ***ой (очень плохой, – ред.) стране бизнесом заниматься невозможно», – прокомментировал свое решение владелец.

Местный транспорт работает в соответствии с правилами. Троллейбусы и автобусы ездят полупустые, пассажиры носят маски.