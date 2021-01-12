НВФ «ДНР» уничтожают украинские камеры видеонаблюдения

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» в зоне проведения Операции Объединенных сил обстреливают украинские камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают волонтеры группы «Повернись живим», которые на пожертвования приобретали данное оборудование.

«Перед Новым годом они подстрелили одну камеру. Двумя выстрелами вывели ее из строя. На днях еще одну», – говорят бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Вчера неподалеку Донецкого аэропорта – под селом Пески, из-за снайперского обстрела противника погиб их побратим.

Сейчас полностью уничтожены 3 камеры, еще 4 – в ремонте. Стоимость одного мобильного комплекса составляет 95 тыс. грн.

«Подобная тактика не нова, и враг и в дальнейшем будет действовать именно так, оставляя наших бойцов без глаз. Ближе к весне их активность будет только расти. А пока наши ребята рискуют собственной жизнью, мы постараемся как можно быстрее восстановить мобильные комплексы наблюдения. Ведь охотятся на них только по одной причине – они мешают оккупантам убивать украинских воинов», – отметили волонтеры.