Акция «Ринат Ахметов – Детям»: Более 100 тыс. детей получили подарки

В период новогодних праздников в рамках акции «Ринат Ахметов – Детям» подарки получили более 100 тыс. детей. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Александра и Дмитрий Руденко из Мариуполя усыновили и взяли под опеку троих детей. Самый младший – Тимофей, которому еще не исполнилось 5-ти лет. После него в семье появились двойняшки Маша и Миша. Братик и сестричка немногим старше Тимофея, им скоро исполнится 6 лет.

Сейчас молодым родителям – Саше и Диме – по 24 года. Александра с детства знала, что станет мамой для многих детей. Оба верят, что им хватит времени и сил, поэтому строят грандиозные планы на будущее. И мечтают, чтобы интернатов не было совсем.

«Многие ведь даже не задумываются о том, как много детей на самом деле нуждаются в семье», – говорит Дмитрий.

Когда супруги стали задумываться об усыновлении, то узнали о системной борьбе Фонда Рината Ахметова с сиротством и его масштабной работе по популяризации семейных форм воспитания. В частности, очень помогло близкое знакомство с программой и порталом «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!», лидерами национального усыновления.

«В рамках программы проводится много курсов, тренингов для усыновителей, за что огромное спасибо. Информация на портале крайне важная, полезная и, можно сказать, прикладная. Это очень большая поддержка, которая дает заметный результат в жизни», – говорят Александра и Дмитрий.

Тимофей, Маша и Миша стали одними из 100 000 детей, которые в этом году принимают поздравления в рамках акции «Ринат Ахметов – Детям». Представители Фонда привезли малышам замечательные подарки. «Фонд Рината Ахметова подарил нам настоящий праздник и сюрпризы. Мечтаем, чтобы у всех были мама и папа. Детям нужна защита», – поблагодарили малыши.

«Акция "Ринат Ахметов – Детям" легла в основу деятельности Фонда. На протяжении 20 лет это самая продолжительная, непрерывная и масштабная традиция дарить веру в чудо», – отметили в Фонде.

Среди более 100 000 детей, которые в этом году принимали новогодние подарки, – ребята из семьи Гартунг, которая живет под Киевом. Первым Ирина усыновила 12-летнего Андрея. Потом на портале национального усыновления «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» увидела 13-летнего Мишу и подарила мальчику семью и любовь. «Спасибо за такую неожиданную и приятную встречу! Будем ждать Фонд Рината Ахметова в гости с нетерпением», – сказали Андрей и Миша во время получения подарков.