Президентское «Велком!»: Украина не отдает долги «зеленым» инвесторам

Сотрудники и владельцы «зеленых» электростанций могут остаться без работы и денег. Если чиновники не позволят отдать долги за произведенные киловатты. Государственный оператор «Укрэнерго» специально взял кредит, чтобы вернуть деньги. И теперь, когда время рассчитаться, нацрегулятор НКРЭКУ хочет их отдать другим компаниям, передает ТК «Украина».

Еще в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) президент Украины Владимир Зеленский дал слово политическим лидерам, руководителям крупного бизнеса и журналистам всего мира, что в стране для инвесторов создадут радужные перспективы.

«Государство будет вас защищать. Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию, 10 млн долл. мы даем налоговые каникулы, вы не будете 5 лет платить налог на прибыль. Велком!», – пообещал тогда Зеленский.

Год спустя инвесторы, которые еще до инаугурации Владимира Зеленского, вложили деньги в украинскую экологически чистую генерацию, сворачивают проекты и готовятся подавать иски в арбитраж.

«Встречи с иностранными партнерами заканчиваются тем, что нам показывают действия НКРЭКУ, где говорят: уважаемый Олег, о каких новых объектах может идти речь?», – отмечает владелец компании TeslaEnergo Олег Грамотенко.

Сейчас Олег уговаривает иностранных бизнесменов дать еще немного денег, хотя бы на проект, который уже существует. Его солнечная электростанция должна быть в селе Мелени Житомирской области. Однако инвесторов в Украину теперь не заманишь.

«Сектор возобновляемой энергетики – это один из тройки лучших секторов Украины, которые привлекают иностранных партнеров. Сейчас, к сожалению, ситуация нехорошая. Несмотря на амбициозные заявления президента Зеленского. Вопрос в Украине – останется ли ситуация такой и в дальнейшем. Будем ли видеть прежние постепенные улучшения?», – прокомментировал представитель компании NBT в Украине Магнус Йохансен.

Едва теплится будущее для всех производителей экологически чистых киловатт. Их свет страна и украинцы уже потребили, а за него энергетики получили лишь половину денег.

Летом 2020 года правительство Украины уговорило производителей чистых киловатт продавать товар по более низкому «зеленому тарифу». Предприниматели согласились на компромисс, еще и пообещали ждать, когда государство рассчитается с долгами. «Укрэнерго» оформило кредит.

«Коммерческие условия договора мы не можем разглашать. Мы привлекли кредитные средства, чтобы погасить задолженность перед "Гарантированным покупателем". Куда именно будут направлены средства "Гарантированным покупателем" – относится к его компетенции», – сказал член правления НЭК «Укренего» Максим Юрков.

Это шанс расплатиться за свет. Но чиновники энергетической Нацкомиссии потребовали распорядиться займом по своему усмотрению, несмотря на обещания, меморандумы, компромиссы и даже несмотря на то, что закон им такого не позволяет. «Рассчитаться не за "зеленую" произведенную электроэнергию, а с другими производителями электроэнергии, такими как "Энергоатом"», – пояснил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Решение нацрегулятора ожидает весь энергорынок и иностранные инвесторы тоже. «У нас драматическая трагикомедия сложилась. Мама с папой ходят на работу, весь год трудятся и в день Святого Николая папа с мамой хотели детям сделать подарки, так вот Святой Николай в виде НКРЭКУ говорит: вы знаете, вы плохо себя вели весь год, поэтому мы денег не дадим. И ваши дети останутся без денег», – обрисовывает ситуацию владелец компании TeslaEnergo Олег Грамотенко.

Ждать бесконечно долго без денег не может ни одно предприятие. Вот и «зеленая» энергетика в Украине просто не сможет дальше работать даром. От решения чиновников зависит, что будет с долгами за «зеленый» свет и со словом президента Владимира Зеленского, который год назад гостеприимно приглашал инвесторов.