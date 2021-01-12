Стикер с котиком: Как купить билеты на поезд вчерез Viber и Telegram (Фото)

12 января «Укрзализныця» запустила свои первые чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram. Там можно купить и вернуть билет, посмотреть расписание движения, почитать ответы на распространенные вопросы. Пока все работает только для некоторых поездов, передает «Вільне радіо».
При работе с этими чат-ботами сначала нужно предоставить номер телефона и согласиться на обработку персональных данных. Затем выбор языка: украинский, английский или русский. Когда выбираешь украинский, бот присылает стикер с котиком.
Далее можно выбрать один из вариантов:
- купить билет;
- расписание Интерсити +;
- онлайн табло «Киев – …»;
- мои карты;
- вопрос;
- обратная связь.
То есть пока у бота есть информация только о поездах Интесити.
Онлайн табло покажет, в какое время и на какой путь прибывает поезд. В разделе «Вопросы» есть информация о необходимых документах, льготы, правила перевозки. В разделе «Купить билет» можно, как и на сайте «Укрзализныци», выбрать место в вагоне.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что для оплаты за билеты, приобретенные через чат-бот, можно:
- привязать платежную карту в электронном кошельке;
- использовать для оплаты сервисы Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.
Подключить бот в Вайбере можно здесь, в Телеграмме – по этой ссылке.