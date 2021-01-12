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Стикер с котиком: Как купить билеты на поезд вчерез Viber и Telegram (Фото)

12.01.21 19:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

12 января «Укрзализныця» запустила свои первые чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram. Там можно купить и вернуть билет, посмотреть расписание движения, почитать ответы на распространенные вопросы. Пока все работает только для некоторых поездов, передает «Вільне радіо».

При работе с этими чат-ботами сначала нужно предоставить номер телефона и согласиться на обработку персональных данных. Затем выбор языка: украинский, английский или русский. Когда выбираешь украинский, бот присылает стикер с котиком.

Далее можно выбрать один из вариантов:

  • купить билет;
  • расписание Интерсити +;
  • онлайн табло «Киев – …»;
  • мои карты;
  • вопрос;
  • обратная связь.

То есть пока у бота есть информация только о поездах Интесити.

Онлайн табло покажет, в какое время и на какой путь прибывает поезд. В разделе «Вопросы» есть информация о необходимых документах, льготы, правила перевозки. В разделе «Купить билет» можно, как и на сайте «Укрзализныци», выбрать место в вагоне.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что для оплаты за билеты, приобретенные через чат-бот, можно:

  • привязать платежную карту в электронном кошельке;
  • использовать для оплаты сервисы Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Подключить бот в Вайбере можно здесь, в Телеграмме – по этой ссылке.

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