Минздрав настаивает на продлении локдауна после 24 января

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что жесткий карантин (локдаун) следует продолжить после 24 января. Об этом сегодня, 12 января, он заявил в эфире «24 канала», передает «Громадського радіо».

«Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны настаиваем на продлении этого карантина», – заявил он.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, который начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить», – пояснил министр на основании данных по эпидситуации по состоянию на 12 января.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января введен жесткий карантин (локдаун).