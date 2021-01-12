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Минздрав настаивает на продлении локдауна после 24 января

12.01.21 20:05
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что жесткий карантин (локдаун) следует продолжить после 24 января. Об этом сегодня, 12 января, он заявил в эфире «24 канала», передает «Громадського радіо».

«Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны настаиваем на продлении этого карантина», – заявил он.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, который начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить», – пояснил министр на основании данных по эпидситуации по состоянию на 12 января.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января введен жесткий карантин (локдаун).

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