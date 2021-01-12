Агитировал за «Л-ДНР», звал в Россию: В Константиновке приговорили местного администратора группы соцсети

Уроженец Константиновки (Донецкая обл.) получил судебный приговор и 3-летнее условное наказание за распространение призывов к аннексии Донбасса, захвату государственных учреждений и разжигание вражды против Украины в период 2014-2015 годов. Дело рассматривал Константиновский горрайонный суд, приговор которого размещен в Едином государственном реестре судебных решений, передает «Вільне радіо».

Антон – одинокий неработающий мужчина, у него инвалидность 2 группы от рождения. Во время «русской весны» в 2014 году решил поддержать «Л-ДНР» и начал публиковать в соцсетях антиукраинские посты. Для этого он администрировал в соцсети «ВКонтакте» открытую группу «Константиновка отпор», создав 2 фейковых аккаунта, зарегистрированные на 2 разные телефоны.

В материалах дела фигурируют 5 постов за период 2014-2015 годы.

Антон опубликовал свой первый пост 13 апреля 2014 года – в этот период в городах Донбасса начался захват горсоветов, госучреждений и отделов тогдашней милиции.

В первый день антитеррористической операции на Донбассе константиновец призвал всех «на борьбу с фашизмом» постом, который заканчивался словами: «Вперед, за нашу победу! Глава Луганской Народной Республики, Верховный главнокомандующий Армии ЛНР».

В тот же день он сделал в администрируемой им группе репост поста из иной аналогичной группы: «Сегодня !!! с утра встаем и единым народным фронтом по всему Донбассу идем к зданиям своих местных властей и силовых органов, требовать от них переходить на сторону народа». То есть звучали призывы захватывать государственные и силовые учреждения и изменить границы территории Украины.

А 11 мая 2014 года Антон призвал всех на «референдум»: «Все на референдум!!! Скажи "да" Донецкой народной республике!!!», «11 мая не проспите свое будущее! Донецкая народная республика. Скажи "да" Донецкой народной республике».

16 мая мужчина опубликовал пост о присоединении к другому государству: «Конституция Донецкой республики предусматривает присоединение ДНР ко второму государству и первенство православия». Пост заканчивался словами «При этом закон предусматривает свободу вероисповедания на территории ДНР» и тоже содержал призывы к свержению конституционного строя и изменения границ Украины.

1 сентября 2015 года в той же группе в соцсети Антон пообещал своим читателям «референдум» о включении «Л–ДНР» в состав Российской Федерации. Он написал: «Хорошие новости: в конце ноября – начале декабря этого года в новороссийских республиках состоится референдум о вхождении ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей в состав Российской Федерации… Вся наша борьба с самого начала проходила под флагом России!!!».

Вскоре на мужчину обратили внимание правоохранители, и 15 сентября 2015 года начали уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В качестве доказательств оперативники изъяли 2 мобильных телефона с сим-картами, 2 флешки, маршрутизатор, системный блок и рукописные записи сепаратиста.

При этом в российской соцсети до сих пор есть страница Антона из Константиновки с таким же именем и постами схожей тематики. Здесь они появились даже раньше.

Посты жителя Константиновки в соцсети проанализировал год назад эксперт по лингвистике. Его выводы, что публикации пропагандируют:

идеи, взгляды и убеждения, которые по своему содержанию направлены на подрыв доверия и формирования враждебного отношения жителей юго-востока Украины к государству Украина, украинской армии, украинцам, которые отстаивают украинскую национальную идею, и центральной украинской власти, действующей на момент создания текстовых материалов;

легитимизацию существования на территории Украины иного государственного образования (т.н. «ДНР»);

последующее присоединение территорий Луганской и Донецкой областей Украины в составе других государственных образований (т.н. «ЛНР» и «ДНР») в Российскую Федерацию путем проведения местного референдума.

В декабре 2020 года прокурор и защитник фигуранта заключили соглашение о признании виновности. Мужчина признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию указанного преступления.

Наказание за такое преступление предусматривает от 3 до 5 лет заключения. Но суд освободил Антона от отбывания наказания и приговорил к 3-м года условно с испытательным сроком 1 год.

Во время испытательного срока Антон должен периодически отмечаться в учреждении по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, также ему запрещено выезжать за пределы Украины без разрешения.

Также осужденный должен выплатить более 9000 грн за проведенные судебные экспертизы в бюджет.

По данным издания «Патриот Донбасса», в 2020 году суды Донецкой области вынесли 102 приговора по ст. 110 УК («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Только 2 из них – сроки заключения на 5 лет, это преступники, которые не признали свою вину и не шли на сделку со следствием.

Для сравнения: в 2019 году по этой статье в Донецкой области было вынесено 87, а в 2018 году – 40 приговоров.