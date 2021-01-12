В зоне ООС умерла 29-летняя солдат из Винницкой области

В районе проведения Операции Объединенных сил умерла 29-летняя старший солдат Виктория Слободянюк, которая родом из Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

Женщина служила в 59 бригаде.

«Виктория Слободянюк 1991 г.р. была призвана на военную службу по контракту. Умерла в зоне ООС 8 января 2021 года. Обстоятельства ее смерти уточняются», – говорится в сообщении.

Слободянюк проживала в селе Вовчок Немировского района Винницкой области. Виктория – одинокая мать, воспитывала двух дочерей – 10-ти и 8-ми лет. Также у нее остались родители-пенсионеры.

Викторию Слободянюк похоронили в родном селе 11 января.