Жителям Донецкой области нужно поторопиться с выбором поставщика газа

До 31 января жители Донецкой области, которым ранее поставлял голубое топливо «Донецкоблгаз», должны заключить договор с новым поставщиком. О том, что у потребителей есть еще два месяца на размышление, на своем официальном сайте заявила ДонОГА еще в декабре. Но время быстро проходит. Кого выбрать и как не остаться без газа в разгар зимы?

Куда спешить?

На сегодняшний день официально зарегистрированных компаний, которые имеют лицензию на поставку газа населению, более 50. Однако все они предлагают разные условия, цены и гарантии. В результате очередного этапа реформы рынка газа, который стартовал 1 августа 2020-го, каждый украинец получил право самостоятельно выбирать себе нового поставщика голубого топлива.

Главное, на что потребители чаще всего обращают внимание, это стоимость, по которой тот или иной поставщик предлагает свои услуги. Газовые провайдеры могут менять расценки каждый месяц, государство в этот процесс не вмешивается. Из-за отсутствия регулирования стоимость газа у разных поставщиков существенно различается.

YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») и «Нафтогаз» – на сегодняшний день самые популярные поставщики среди жителей Донетчины. Интерес к этим компаниям связан, скорее всего, и с достаточно низкими по сравнению с другими ценами: у YASNO – 7,39 грн/м3, у «Нафтогаза» – 7,65 грн/м3 для тех потребителей, которые получают газ у поставщика «последней надежды», и 7,22 грн/м3 для клиентов по коммерческим условиям.

Сравните: мариупольский «Азовгаз» заявил цену на январь в размере 8,92 грн за кубометр, жителям Луганщины придется заплатить по 9,78 грн/м3, на Днепропетровщине – по 9,89 грн/м3, в Харькове и Запорожье – по 9,90 грн! Ну а «рекорд», почему-то уже традиционно, принадлежит «Львівенергозбуту» с 10,8 грн/м3 в январе… Любая семья, отапливающая дом газом и потребляющая зимой по 300 – 400 кубов в месяц, может легко подсчитать выгоду от присоединения к поставщику с более низким тарифом. Сумму в платежке реально уменьшить на 500 – 600 гривен, что в нынешних условиях постоянных подорожаний – очень и очень существенно…

Все на ПОН

Прежде чем заключать договор с новым поставщиком газа, следует понять, насколько этот переход необходим и экономически выгоден. К сожалению, у более чем 400 тысяч семей на Донетчине возникла необходимость такой перемены из-за того, что «Донецкоблгаз», их бывший постоянный поставщик, утратил право продавать газ. Кстати, недавно 270 тысяч потребителей Херсонщины оказались в такой же ситуации. Люди в разгар холодов не остались без газа и начали автоматически получать топливо от так называемого поставщика «последней надежды» (ПОН), которым на данный момент является государственная компания «НАК Нафтогаз». По закону срок этой возможности длился всего 60 дней, за которые потребители должны были выбрать нового постоянного поставщика и заключить с ним договор. Однако в конце ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, внесла изменения в правила работы ПОН, и у жителей региона появилось два дополнительных месяца на выбор. Но и этот срок скоро истечет.

К слову, поставщики газа берут на себя функции расчетов и платежей, а вовсе не технические. Вопросами обслуживания труб, колонок, плит, счетчиков, котлов и т. д., как и раньше, занимаются операторы газораспределительных сетей, т.е. обл- и горгазы, с которыми потребители уже имеют соответствующие договоры и которых поменять не могут. Некоторые поставщики предоставляют дополнительные услуги, например, консультации по энергоэффективности или продукты для экономии. По сути подобная модель уже знакома нам по рынку электроэнергии: с момента старта реформы 2 года назад там тоже техническим обслуживанием сетей и начислениями занимаются разные компании.

Дело не только в деньгах

Есть компании, предлагающие газ по ценам ниже рыночных. Но все мы знаем выражение о бесплатном сыре в мышеловке. Поэтому кроме как на тариф рекомендуется обращать внимание и на другие на другие возможности, которыми располагают поставщики: их надежность, наличие отделений для обслуживания клиентов на местах, онлайн-сервисы, чтобы платить и решать вопросы, не выходя из дома, контакт-центры, операторы которых всегда на связи, и тому подобное. Сейчас из всех украинских газовых провайдеров центры обслуживания клиентов – так называемые энергоофисы – в Донецкой области есть только у YASNO. Там уже консультируют по вопросам поставки электроэнергии и газа. К слову, потребители, которые не пользуются интернетом, могут заключить договор и в 3 отделениях ПУМБ: в Краматорске, Славянске и Соледаре.

Важный вопрос для клиентов, которые дружат с онлайн-сервисами, – как заключить договор дистанционно, не стоя в очередях, что особенно актуально во время локдауна. Оба популярных поставщика Донетчины предлагают подключиться на своих сайтах, а у YASNO также есть чат-бот в Viber, в котором можно подать заявку, воспользовавшись подсказками интернет-помощника.

Дополнительные услуги, которые предоставляют компании, тоже стоит учитывать. Например, скидки на энергоэффективное оборудование, консультации по энергоэффективности или даже получение газа и электроэнергии в одном месте.

Рассмотрение документов и присоединение к поставке газа занимает некоторое время, поэтому владельцам частных домов и квартир, которые еще не определились с постоянным поставщиком, следует поторопиться, чтобы не остаться без голубого топлива во время февральского похолодания.