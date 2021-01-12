«Похвастаться нечем… встретимся в течение двух недель»: Козак рассказал о переговорах в «нормандском формате» по Донбассу

Сегодня, 12 января, в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе. Встреча длилась около 6 часов.

На данный момент озвучена версия результатов российской стороны.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, глава российской делегации на переговорах Дмитрий Козак сообщил журналистам, что советники лидеров «нормандской четверки» провели откровенный разговор, который был полезен, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось.

«К сожалению, похвастаться нечем», – сказал он.

Тем не менее, Козак отметил, что состоялся «обмен мнениями по всем принципиальным вопросам» в реализации Минских соглашений и итогов парижского саммита в 2019 году. «Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципиальные подходы к формированию "дорожной карты" в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», – сообщил Козак.

Также он подчеркнул, что встреча была полезной. «Каждый из участников переговоров обозначил свою позицию, обозначил свои принципиальные подходы к перспективам урегулирования конфликта. Но окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли», – подытожил Козак.

Российскому изданию «Интерфакс» он дополнил, что в течение двух недель возможна новая встреча. «В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим», – сказал глава российской делегации.

По его словам, следующая встреча пройдет в том же формате при участии политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, «в формате видеоконференции».

Напомним, что в «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция. Предыдущая встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 11 сентября 2020 года также в Берлине.