До 22 января: Во встрече советников лидеров «нормандской четверки» объявлен перерыв

Во встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе объявлен перерыв, переговоры продолжатся 22 января. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что в работе украинской делегации в Берлине сегодня, 12 января, принимал участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Во время сегодняшних 6-часовых консультаций советники обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года. «Стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе», – говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления темы безопасности в рамках договоренностей.

«Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников – в пятницу, 22 января», – заключили в Офисе президента.

Ранее свою версию итогов переговоров представил глава российской делегации Дмитрий Козак. Он отметил, что разговор был откровенным, полезным, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось.