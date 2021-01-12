Из-за хлора и марганцовки: В «ДНР» пояснили, почему в городах воняет питьевая вода

В «ДНР» с начала января жители массово жалуются на ухудшение качества питьевой воды центрального водоснабжения – вода идет мутная иногда «ржавого», оранжевого цвета, имеет неестественный запах. Такая ситуация сложилась в Донецке, Горловке и других крупных городах.

В «республиканском» отделении компании «Вода Донбасса» пояснили, что ситуация связана с техническим изменением обработки воды, которое начали применять с конца декабря 2020 года. В частности, изменен технологический режим и дозы реагентов, применяемых для очистки воды.

«Эпидемическая безопасность питьевой воды обеспечивается путем ее обеззараживанием хлором, остаточные концентрации которого ежечасно контролируются на выходе из сооружений фильтровальных станций – нормативы на содержание остаточных количеств свободного и связанного хлора соблюдаются», – сообщили на предприятии «республиканским» интернет-ресурсам.

Непривычный запах воды поясняют изменением гидробиологических показателей из-за нехарактерной для зимы теплой погоды. Кроме того, на фильтровальных станциях в качестве дополнительного окислителя органического вещества на сегодняшний день используется перманганат калия (в быту – марганцовка), что может влиять на изменение цвета воды.

«Питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует предъявляемым к ней требованиям. В настоящее время фильтровальные станции работают штатно с соблюдением технологических режимов, применяя реагенты, в соответствии с изменениями качества воды», – уверяют в компании.