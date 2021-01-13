«Продавал» удостоверения: На Донетчине поймали взяточника в региональном управлении Гоструда (Фото)

В Донецкой области полиция разоблачила на получении взятки чиновника Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместитель начальника одного из отделов «помогал» предпринимателям получать удостоверение о прохождении курсов по охране труда.

По данным следствия, за беспрепятственное получение таких удостоверений предприниматели должны были заплатить от 5 до 20 тыс. грн.

В понедельник, 11 января, полицейские задержали чиновника после получения очередного «транша» от предпринимателя за «решение вопроса» – 8 300 грн неправомерной выгоды.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.