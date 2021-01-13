Работа стабильная: В Попасной шьют одежду для французов (Фото)

В Попасной (Луганская обл.) шьют одежду для заказчиков из Франции. Об этом сообщает «Попасная.City».

Предпринимательница из Попасной Елена Бурьян пробовала себя в разных направлениях, а потом выбрала то, что приносит удовольствие. Сейчас она занимается производством одежды в собственном швейном цехе и производит одежду на заказ французских компаний.

Свой путь в предпринимательстве Елена начала в 2001 году. Она вспоминает, что первым собственным делом была продажа обычных пирожков на рынке.

Прежде чем открыть собственный цех, Елена определенное время работала директором швейной фабрики в городе. По специальности она технолог швейного производства.

Швейный цех Елены существует с 2012 года. С начала работы предпринимательница сотрудничает с Францией. Швейный цех работает на давальческом сырье (принятом от заказчика), выполняя пошив одежды, который затем отправляют во Францию.

Принцип работы состоит в том, что из Франции приходит грузовик, где есть выкройки и задачи сшить определенное количество экземпляров. Занимаются только пошивом женской одежды. «Оплата труда хоть и невысокая, однако работа стабильная. Даже во время вооруженного конфликта на востоке Украины не было такого, чтобы мы не работали. Франция обеспечивала нас заказами постоянно», – рассказывает Елена.

Попасная – небольшой городок и найти необходимых специалистов для изготовления собственной линии одежды было довольно трудно. «Постепенно мы "выращиваем" своих специалистов, которые уже все умеют делать. Поэтому уже скоро планируем выйти на внутренний рынок», – делится жительница Попасной.

Главное желание Елены – привлечь еще больше людей к работе в цехе. Она подчеркивает, что Франция может увеличивать объемы заказов. «Сначала нам присылают образцы одежды на согласование. Мы смотрим, имеем ли необходимое оборудование для выполнения такого заказа. Затем шьем образец, который также передаем на согласование. Если заказчику нравится качество работ – нам дают заказ», – рассказывает предпринимательница.

Нагрузка очень большая – нормы работы высокие. Работы выполняют пооперационно – кто и какой именно занимается, зависит от квалификации специалиста. «Мы стараемся для каждой швеи подбирать ту работу, которую она выполняет лучше. От этого и изделия в конечном результате получаются лучше», – говорит Елена.

В среднем в мастерской изготавливают более 100 изделий в день. Дважды предпринимательница получала помощь от международных организаций – гранты на развитие производства. Благодаря этой помощи удалось приобрести новое оборудование, а также обустроить цех системой вентиляции и кондиционирования.

В будущем предпринимательница планирует работать не на давальческом сырье, а внедрить линию одежды под своим собственным брендом. В начале планируются мужские футболки поло. Работа в этом направлении уже началась: Елена постепенно создает первые образцы и дизайны.