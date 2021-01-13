В «ЛНР» сообщают о 4 смертях пациентов с коронавирусом и новых заболевших

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 4 летальных случая от COVID-19. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Зарегистрировано 4 летальных случая», – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 09:00 13 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 280, из них:

выздоровели – 1 867 человек (81,9% от всех заболевших);

лечатся – 214 человек (9,4%);

умерли – 199 пациентов (8,7%).

В предыдущий раз полную статистику заболеваемости в «ЛНР» публиковали 10 января. На тот момент в целом были подтверждены 2 243 случая коронавируса. Таким образом, количество больных увеличилось на 37 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 130 тыс. 839 человек (826 871 пациент выздоровел, 20 214 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 39 919 случаев (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 745), Луганской области – 12 390 случаев (выздоровели – 9 005 пациентов, летальных случаев – 342).

В «ДНР» – 16 870 заболевших (выздоровели – 9 902 человека, скончались – 1 489 человек).