+6 409 за сутки: В Украине растет заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки лабораторно подтверждены 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 187 детей и 367 медработников. Об этом сегодня, 13 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Он отметил, что рост заболеваемости коронавирусом – это прогнозируемый процесс, учитывая прошедшие новогодние и рождественские праздники и мобильность людей в этот период.

«Это то, что имеет название "законы эпидемиологии", которые применяются при инфекционных заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем. И на этот рост количества больных также накладывается сезонный рост количества больных гриппом», – сказал Степанов.

В этой связи он подчеркнул, что Минздрав настаивает на том, что усиленные карантинные ограничения должны действовать до 24 января, как это и было предусмотрено ранее.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 564 человека;

летальных случаев – 195;

выздоровели – 14 503 человека;

проведено тестирований за сутки – 59 931 (в том числе методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях», – проинформировал Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 130 839 человек, из них:

выздоровел – 826 871 человек (73,1% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 283 754 человека (25,1%);

летальных исходов – 20 214 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 841 502.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 906 случаев;

Винницкая область – 211 случаев;

Волынская область – 143 случая;

Днепропетровская область – 105 случаев;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 101 случай;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 529 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 280 случаев;

Кировоградская область – 117 случаев;

Луганская область – 228 случаев ;

; Львовская область – 277 случаев;

Николаевская область – 172 случая;

Одесская область – 513 случаев;

Полтавская область – 356 случаев;

Ровенская область – 235 случаев;

Сумская область – 159 случаев;

Тернопольская область – 127 случаев;

Харьковская область – 521 случай;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 348 случаев;

Черкасская область – 269 случаев;

Черновицкая область – 165 случаев;

Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.