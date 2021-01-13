+6 409 за сутки: В Украине растет заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки лабораторно подтверждены 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 187 детей и 367 медработников. Об этом сегодня, 13 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают «Донецкие новости».
Он отметил, что рост заболеваемости коронавирусом – это прогнозируемый процесс, учитывая прошедшие новогодние и рождественские праздники и мобильность людей в этот период.
«Это то, что имеет название "законы эпидемиологии", которые применяются при инфекционных заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем. И на этот рост количества больных также накладывается сезонный рост количества больных гриппом», – сказал Степанов.
В этой связи он подчеркнул, что Минздрав настаивает на том, что усиленные карантинные ограничения должны действовать до 24 января, как это и было предусмотрено ранее.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 564 человека;
- летальных случаев – 195;
- выздоровели – 14 503 человека;
- проведено тестирований за сутки – 59 931 (в том числе методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях», – проинформировал Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 130 839 человек, из них:
- выздоровел – 826 871 человек (73,1% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 283 754 человека (25,1%);
- летальных исходов – 20 214 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 841 502.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 906 случаев;
- Винницкая область – 211 случаев;
- Волынская область – 143 случая;
- Днепропетровская область – 105 случаев;
- Донецкая область – 189 случаев;
- Житомирская область – 101 случай;
- Закарпатская область – 100 случаев;
- Запорожская область – 529 случаев;
- Ивано-Франковская область – 134 случая;
- Киевская область – 280 случаев;
- Кировоградская область – 117 случаев;
- Луганская область – 228 случаев;
- Львовская область – 277 случаев;
- Николаевская область – 172 случая;
- Одесская область – 513 случаев;
- Полтавская область – 356 случаев;
- Ровенская область – 235 случаев;
- Сумская область – 159 случаев;
- Тернопольская область – 127 случаев;
- Харьковская область – 521 случай;
- Херсонская область – 141 случай;
- Хмельницкая область – 348 случаев;
- Черкасская область – 269 случаев;
- Черновицкая область – 165 случаев;
- Черниговская область – 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.