Воевал в батальоне НВФ «Восток»: Жителю Донетчины грозит до 15 лет лишения свободы

Жителю с. Красная Поляна Великоновоселковского района Донецкой области, который воевал против Вооруженных сил Украины в районе Дебальцево, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В отношении мужчины завершено специальное досудебное расследование. Мужчина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258- 3 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 года мужчина вступил в "батальон Восток", а позже в НВФ РФ "Б2 Казачий Союз войска Донского". Будучи стрелком, около года злоумышленник воевал против Вооруженных сил Украины в районе городов Дебальцево, Углегорск, поселков Пески и Спартак Ясиноватского района, а также на территории международного аэропорта "Донецк" им. С. Прокофьева», – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас обвинительный акт направлен в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по указанным статьям – до 15 лет лишения свободы.