Есть пострадавшие и погибший: В России опрокинулся автобус «Москва – Донецк» (Фото, видео)

В Ростовской области России сегодня, 13 января, опрокинулся пассажирский автобус, который следовал из Москвы в неподконтрольный украинским властям Донецк. При этом пять человек пострадали и один погиб, передают российские СМИ.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе области, всего в автобусе было 15 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили факт ДТП.

«В Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся автобус. Есть пострадавшие. К ликвидации ДТП привлекались 19 человек и 7 единиц техники», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Погиб мужчина 1988 года рождения. Ранены три женщины: две – 1990 года рождения и одна – 1963 года рождения.

Есть информация, что в Красносулинской ЦРБ, куда доставили троих пострадавших, один человек находится в реанимации. Уточняется, что среди пассажиров автобуса был ребенок.

Местный канал «Дон-ТР» опубликовал видео с места происшествия.

Следует отметить, что в большинстве районов Ростовской области 13 января сохраняются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег и дождь, в отдельных районах туман и гололед. Местами наблюдается ледяной дождь.