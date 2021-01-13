Дождь и намерзает: В Донецке очень скользко (Фото)

В «ДНР» в Донецке сегодня, 13 января, очень скользко. Об этом сообщают местные жители, передают «Донецкие новости».

Люди жалуются на скользкие тротуары: «Осторожно, очень скользко!... Если б не было снега, вообще б убиться можно было бы. А так на тротуар лучше не становиться!... Лучше бы коммунальщики вообще снег не убирали, а то на этой плитке реально убиться можно… Брейкданс… Где асфальт – скользкий лед, а по снегу можно смело идти».

Также дончане реагируют на погоду картинками:

Кроме того, люди публикуют фото:

О состоянии трасс дончане сообщают, что «небыстро можно ехать, 30-40 км/ч – чистят, посыпают, но сразу дождь и намерзает».

Как сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», по состоянию на 08:00 по местному времени 13 января «на автомобильных дорогах общего пользования работает 31 единица техники, 31 человек, в дежурном режиме находятся 15 единиц техники, 19 человек, на дорогах населенных пунктов работают 110 единиц техники, 110 человек, в дежурном режиме находятся 135 единиц техники, 146 человек».

Также в «МЧС» сообщают о гидрометеорологической обстановке: на 13 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: туман, гололед, мокрый снег, дождь, местами значительные, налипание мокрого снега, порывистый ветер 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

«По республике: облачно. Мокрый снег, дождь, местами значительные. Туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5 градуса мороза, днем 0-4 градуса тепла. На дорогах гололедица. По г. Донецку: облачно. Мокрый снег, дождь. Туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла. На дорогах гололедица», – сообщают в пресс-службе.