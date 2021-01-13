Без людей 65+, сердечников и диабетиков: В «ЛНР» ввели новые правила для храмов

В «ЛНР» ввели новые противоэпидемические требования для религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».

Как сообщается, «требования по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в религиозных организациях» на заседании 12 января утвердила «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР».

В частности, «документом» предусматривается:

ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (населения старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом);

обязательное ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации;

использование защитных масок священнослужителями во время таинства исповеди;

соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций;

соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха в присутствии людей (рециркуляторы), обязательная антисептическая обработка рук при входе в храм, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов, и другое).

Также в «ЛНР» утверждают, что определили требования к организации на территории храмов и религиозных организаций мест для обогрева.